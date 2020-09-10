Италия

Аурелио Де Лаурентис сдал положительный тест на Covid-19.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заболел коронавирусом, сообщает Il Napolista. Также сдал положительный тест один из членов его семьи, а несколько дней назад Covid-19 обнаружили у одного из менеджеров клуба.

Источник также сообщает, что несколько месяцев назад патрон неаполитанцев переболел пневмонией в сложной форме.

Прошлым вечером Де Лаурентис посещал Ассамлею лиги, на которой собрались президенты клубов Серии А. La Repubblica сообщала, что у одного из этих президентов был коронавирус, но неизвесто, кого именно имело в виду издание.