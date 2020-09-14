Италия

Андреа Пирло стал полноправным тренером Ювентуса.

Тренер Ювентуса Андреа Пирло стал дипломированным специалистом — резюмирует Football Italia сообщения различных итальянских СМИ.

Несмотря на то, что Андреа Пирло уже официально назначен главным тренером Ювентуса, необходимую лицензию для работы на высшем уровне, UEFA Pro, 41-летний специалист получил только 14 сентября.

В понедельник в национальном футбольном центре в Коверчано Пирло представил свою письменную дипломную работу, а затем сдал устный экзамен.

Свой первый официальный матч в статусе полноправного тренера чемпиона Италии Пирло проведет в воскресенье, 20 сентября, против Сампдории.

Пирло-игрок выступал за национальную сборную Италии, Брешию, Интер, Реджину, Милан, Ювентус и Нью-Йорк Сити, а вот тренерский опыт у него отсутствует.

Свое первое тренерское назначение Андреа получил 30 июля 2020 года, возглавив молодежную команду Ювентуса (U-23), а спустя 9 дней стал главным тренером первой команды.