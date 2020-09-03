Италия

Новый тренер Ювентуса Андреа Пирло рассказал о целях, которые стоят перед его командой.

Андреа Пирло хочет, чтобы его Ювентус играл агрессивно, зрелищно и эффективно.

"Перед нами нелегкий и долгий путь, – сказал Пирло в интервью официальному сайту Ювентуса. – Толком мы еще не начали подготовку, поскольку не все действующие футболисты уже в нашем распоряжении, да и новички в команде еще появятся. Но мы сделаем все возможное, чтобы этот сезон стал успешным. Задача-минимум для нас — это выиграть десятое подряд "скудетто" и пройти до конца весь путь в Лиге чемпионов".

"Мы много работаем над агрессией и быстрым возвратом мяча после его потери. Лига чемпионов-2019/20 показала, что все команды, которые дошли до решающих стадий, не только подолгу владели мячом, но и умели быстро его возвращать. Так что будем брать пример с лучших образцов".

Свой первый официальный матч в роли главного тренера Ювентуса Пирло проведет 19 или 20 сентября против Сампдории.