Италия

На счету португальского нападающего 450 голов в ведущих европейских лигах.

Второй гол Криштиану Роналду в матче против Ромы стал 450-м, который нападающий Ювентуса забил в "топовых" европейских чемпионатах — сообщает OPTA.

С момента перехода из Спортинга в Манчестер Юнайтед Роналду забил 84 мяча в чемпионате Англии, 311 в испанской Ла Лиге и вот теперь 55 в Серии А.

На данный момент Криштиану Роналду с тремя голами после двух матчей является лучшим бомбардиром сезона-2020/21 в Серии А.