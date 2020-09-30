Италия

Интер и Кальяри практически договорились о трансфере полузащитника Раджи Наингголана.

Раджа Наинголлан в ближайшее время вернется в Кальяри — сообщает Sky Sport Italia.

Интер и Кальяри уже согласовали (за исключением незначительных деталей) прямую продажу полузащитника за 12 миллионов евро.

При этом в Интер отправятся два молодых игрока Кальяри за те же 12 миллионов, при этом это не будет обменом. Каждая сделка оформляется как отдельный трансфер за деньги.

Одним из двух новичков Интера станет Риккардо Ладинетти (полузащитник, 2000 г.р.), а второго "змеи" выберут из троицы: Роберто Бьянку (полузащитник, 2000), Федерико Маригосу (атакующий полузащитник, 2001) и Лука Гальяно (нападающий, 2000).

Наингголан провел минувший сезон в Кальяри на правах аренды (29 матчей во всех турнирах, 6 голов). Ранее 32-летний футболист заявил о желании закрепиться в составе Интера и сыграл 15 минут в матче второго тура нынешнего сезона против Фиорентины.