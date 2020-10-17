Италия

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура чемпионата Италии.

В четвертом туре Серии А сойдутся команды, которые еще не теряли очков на футбольных полях. Аталанта набрала максимум очков и возглавляет турнирную таблицу, а Наполи был разгромлен в кабинетной битве из-за неявки на матч третьего тура против Ювентуса.

Наполи — Аталанта

Суббота, 17 октября, 16:00. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 3

Практически две недели вся Италия с интересом наблюдала за развитием событий вокруг матча Ювентус — Наполи, который должен был стать украшением третьего тура, а оказался эпицентром грандиозного скандала.

Футбольные чиновники в итоге выяснили, что Наполи отменил свой рейс в Турин еще до того, как получил "освобождение" от поездки от санитарных служб Кампаньи. И объяснение, что руководство клуба уже получило устный запрет на вылет и не стало затягивать с отменой рейса, дожидаясь письменного, который был неминуем, аргументом не стало.

В итоге Наполи не только получил техническое поражение 0:3, но и лишился еще одного очка в качестве наказания за хитрость.

Естественно, настроение у неаполитанцев далеко от идеального, однако как раз это может стать дополнительным фактором, который подстегнет подопечных Дженнаро Гаттузо.

Хозяева не смогут выставить оптимальный состав, поскольку травмированы Инсинье и Малькюи, а Зьелински и Эльмас, подхватившие COVID-19 более двух недель назад, пока не смогли подтвердить свое выздоровление отрицательными тестами.

А вот в Аталанте с кадрами все намного лучше. Толой, также ставший жертвой коронавируса, уже здоров, Иличич также восстановил свое ментальное и физическое здоровье, а без травмированных Голлини и Кальдары Джан Пьеро Гасперини уж как-нибудь обойдется.

Главная проблема бергамасков в том, что многие "сборники" вернулись в команду в разном функциональном состоянии, а колумбийскому трио Аталанты пришлось еще и совершить длительный и утомительный вояж через океан.

В этом плане дисквалификация Малиновского, из-за которой он пропустил победу сборной Украины над Испанией, пошла на пользу "богине". Пока Бущан, Цыганков и компания героически добывали историческую победу, Малиновский уже включился в процесс подготовки к Наполи.

Интересные факты

– Команды провели между собой 108 матчей во всех турнирах: 47 побед Наполи, 29 побед Аталанты и 32 ничьи.

– В Серии А в Неаполе команды встречались 49 раз: 33 победы хозяев, 10 ничьих и 6 побед гостей.

– Аталанта забивает не менее четырех мячей в последних трех матчах Серии А.

– Последней командой перед Аталантой из Топ-5 европейских чемпионатов, которой удалось забить не менее четырех мячей в каждом из первых трех туров чемпионата, был Реал в сезоне-1987/88.

– Наполи забивает не менее двух мячей в последних десяти домашних матчах в чемпионате.

– Аталанта забивает не менее двух мячей в последних трех встречах с Наполи во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Наполи — Аталанта завершился со счетом 2:2.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Малькюи, Инсинье, Эльмас, Зьелински — Голлини, Кальдара.