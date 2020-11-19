Италия

Полузащитник Лацио пропустит игру против Кротоне за комментарий в интернете.

Президент Лацио Клаудио Лотито и спортивный директор определили меру наказания для Луиса Альберто за критику финансовой политики клуба — сообщает Il Messaggero.

Несмотря на то, что Лацио уже лишился ключевого полузащитника, Сергея Милинковича-Савича, подхватившего коронавирус, решено оставить вне заявки на матч Серии А против Кротоне еще одного лидера середины поля, Луиса Альберто.

Испанец возмутился, что руководство клуба, вместо того, чтобы платить зарплату футболистам, купило самолет. Позже Луис Альберто раскаялся в содеянном и попросил прощения.

Также не поможет Лацио Чиро Иммобиле, находящийся на самоизоляции.