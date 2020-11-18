Италия

Врачи все-таки не зря не пускали нападающего Лацио в сборную Италии.

Очередной тест на коронавирус,сданный Чиро Иммобиле, оказался позитивным — сообщает RAI Sport.

Кошмар с тестами для нападающего Лацио продолжается. После отрицательного результата во вторник Чиро Иммобиле получил положительный в среду, 18 ноября.

Эта "эпопея" началась еще перед матчем Лиги чемпионов против Брюгге Иммобиле и два его товарища по Лацио, Томас Стракоша и Лукас Лейва, получили сомнительные результаты тестов, после чего УЕФА не допустил их к матчу.

Футболисты пересдали тесты в другой лаборатории, и они оказались отрицательными. Иммобиле и Лейва сыграли против Торино в Серии А и поучаствовали в победе своей команды, однако УЕФА вновь не допустил их к очередному матчу Лиги чемпионов.

Более того, в Италии разгорелся скандал: Лацио обвинили в манипуляциях с результатами тестов и пригрозили серьезными санкциями.

Накануне ноябрьских матчей Лиги наций Иммобиле дважды сдавал отрицательные тесты, но медицинская комиссия региона Лацио решила не рисковать и запретила ему покидать карантин и присоединиться к национальной сборной Италии.

Как выяснилось, сомневались врачи не зря. Ждем развития событий.