Италия

Football.ua представляет анонс центрального матча восьмого тура чемпионата Италии.

В восьмом туре Серии А Наполи примет Милан, и в случае победы нынешняя команда Дженнаро Гаттузо может обойти в турнирной таблице бывшую.

Наполи — Милан

Воскресенье, 22 ноября, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Паоло Валери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Наполи против Милана — это почти всегда интересно, особенно после того, как неаполитанцев возглавил Гаттузо, большую часть жизни отдавший "россонери" в качестве игрока и тренера.

Выводы, когда еще не сыграна и четверть сезона, делать рано, однако на данный момент именно Наполи и Милан выглядят едва ли не самыми привлекательными среди всех остальных команд.

После седьмого тура Милан занимал первое место, а Наполи — третье, и разделяют команды всего три очка. Кто знает, если бы не техническое поражение от Ювентуса и не снятие одного очка, возможно, именно нынешняя команда Гаттузо была бы сейчас на вершине.

Немного жаль, что волею календаря эта встреча состоится сразу после международной паузы, да еще такой, как нынешняя — богатой на травмы и заболевания COVID-19 ездивших в свои сборные футболистов. И это не считая того, что игроки и без того обычно возвращаются в клубы уставшими и в разной степени физической готовности. Так что не стоит ожидать, что команды предстанут во всей красе, хотя рассчитывать на бескомпромиссную борьбу можно.

На сей раз больше пострадал Наполи. Виктор Осимхен, только-только освоившийся на острие атаки, получил травму плеча в сборной Нигерии, а Амир Ррахмани и Эльсеид Хисай привезли с собой коронавирус из сборных Косово и Албании соответственно.

С обороной особых проблем не возникнет, поскольку основная четверка защитников, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Костас Манолас и Мариу Руй, в строю. А вот в атаке у Гаттузо есть возможность выбирать. Скорее всего, на место центрфорварда вернется Дрис Мертенс, но возможен вариант и с менее утонченным, но более мощным Андреа Петаньей.

У Милана серьезная потеря только одна: из сборной Португалии с травмой вернулся Рафаэль Леау, однако восстановился Анте Ребич, который вполне успешно может сыграть в атаке слева.

Также не стоит забывать и о том, что главный тренер Милана Стефано Пьоли заразился коронавирусом и не сможет руководить командой. также заболел и его ассистент.

Интересные факты

– Команды провели между собой 150 матчей во всех турнирах: 44 победы Наполи, 49 ничьих и 57 побед Милана.

– В Неаполе в Серии А состоялось 73 матча: 29 побед хозяев, 22 ничьи и 22 победы гостей.

– Беспроигрышная серия Милана в чемпионате составляет 19 матчей.

– Наполи не проигрывает Милану в Серии А в 11-ти последних матчах: 6 побед и 5 ничьих.

– Беспроигрышная домашняя серия Наполи против Милана составляет 9 матчей во всех турнирах.

– Последние три матча в чемпионате Италии Наполи и Милан завершили вничью.

– Милан забивает не менее двух мячей в последних девяти выездных матчах чемпионата.

– В минувшем сезоне матч Наполи — Милан завершился со счетом 2:2.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Осимхен, Хисай, Ррахмани — Леау.

Под вопросом: Оспина — Романьоли, Мусаккьо.