Италия

Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола рассказал об отношениях со своими клиентами.

Мино Райола, получивший приз лучшему агенту года на церемонии награждения Golden Boy-2020, ответил на вопросы журналистов о своих звездных клиентах.

"Я видел многих футболистов в возрасте Златана Ибрагимовича, которые были полностью выжаты и потеряли интерес к игре, – цитирует Райолу Football Italia. – А с его стороны я ни разу не видел усталости. Думаю, он легко сможет отыграть еще лет пять".

"Моей ошибкой было то, что я привез его в МЛС, это была просто трата времени. Мне кажется, Златана ждет в будущем какая-нибудь значительная роль в футболе. Например, он станет президентом УЕФА и кардинально реформирует игру".

"У нас отличные отношения, мы фактически одна семья. С Ибрагимовичем никогда не скучно, там где он — там приключения, и он вовсе не такой суровый, как кажется со стороны".

"Также могу сказать, что уникален по-своему и Матейс де Лигт. Он абсолютно честный человек, и это особенно заметно, когда он начинает критиковать себя. А еще он прирожденный лидер и умеет находить общий язык с людьми. Он уже сейчас говорит по-итальянски лучше меня".

"Что касается Поля Погба, то его тема воспринимается очень болезненно, особенно в Англии, поэтому я не буду много говорить. Я уже высказал свое мнение о его ситуации, добавлю лишь, что такие великие футболисты, как он, не меняют команды в январе, так что дождемся лета".

Ранее сообщалось, что Погба уволит Райолу, если тот не найдет ему новый клуб.