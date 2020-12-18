Италия

Аргентинский форвард в ближайшем будущем может подписать новое соглашение со "старой синьорой".

Спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи рассказал, как продвигаются дела в вопросе продления с нападающим команды Пауло Дибалой нынешнего соглашения, которая истекает летом 2022 года.

"Президент Андреа Аньелли четко объяснил ситуацию. У нас прекрасные отношения с Пауло. Он отличный парень и всегда пытается принести пользу команде на поле, даже когда пребывает не в идеальной форме. Скоро встретимся с его агентом", — приводит слова Паратичи журналист Николо Скира.

В текущем сезоне аргентинский форвард провел в футболке "старой синьоры" 13 поединков во всех турнирах, в которых забил два мяча.

Напомним, ранее президент Ювентуса Андреа Аньелли заявил, что Ювентус предложил Паулу Дибале новый контракт.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!