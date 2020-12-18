Италия

Football.ua совместно с партнером Ювентуса Parimatch вспоминают поединки между "старой синьорой" и "крестоносцами".

История противостояния Ювентуса и Пармы не может похвастаться таким изобилием матчей, как у "старой синьоры" с признанными итальянскими грандами. Значительную часть своей более чем вековой истории "крестоносцы" провели в низших итальянских дивизионах, являясь, кстати основателями как Серии В, так и Серии С, и, естественно, не могли часто попадаться на пути самому титулованному клубу страны.

Однако за 30 лет, прошедших с их первой встречи, Ювентус и Парма уже пересеклись и во всех итальянских турнирах, и в еврокубках. И это несмотря на то, что Парма, по своей печальной традиции, успела за это время дважды прекратить свое существование и вновь возродиться.

Ювентус и Парма провели между собой в общей сложности 64 матча и, что неудивительно, преимущество на стороне "бьянконери": 33 победы, 18 ничьих и 13 поражений, однако порой, когда их пути пересекались в решающих поединках кубковых турниров, Юве приходилось уступать дорогу к трофею.

Дважды команды встречались в Суперкубке Италии — две победы Ювентуса, 10 раз — в Кубке, из них 6 поединков пришлись на 3 финала, причем два трофея из трех завоевали "крестоносцы". Ну и всем памятен финал Кубка УЕФА-1994/95, в котором по сумме двух матчей победила Парма.

09.09.1990. Парма. Эннио Тардини

Парма — Ювентус 1:2

Голы: Мелли, 88, с пенальти — Наполи, 24, Р.Баджо, 62, с пенальти.

Парма: Таффарел, Гамбаро, Минотти, Аполлони, Грюн, Де Марко (Маннари, 73), Катанезе, Озио, Дзоратто, Бролин (Сорче, 47), Мелли.

Ювентус: Таккони, Наполи, Жулио Сезар, Де Марки, Галиа, Фортунато (Луппи, 85), Марокки, Де Агостини, Ди Канио (Бонетти, 78), Скилаччи, Р.Баджо.

Первый матч в своем дебютном сезоне в Серии А Парма сыграла именно против Ювентуса. Особых осложнений для "бьянконери", несмотря на игру на выезде, не предвиделось, однако новичок оказался с характером.

Даже пропустив два мяча, хозяева продолжали сопротивляться и сократили счет до минимума под занавес встречи, но уйти от поражения не смогли.

Почти два года Ювентус не проигрывал Парме, хотя и дважды сыграл с ней вничью, но в мае 1992 года команды пересеклись в финале Кубка Италии, и эти встречи поклонники "старой синьоры" предпочитают не вспоминать.

07.05.1992. Турин, Делле Альпи.

Ювентус — Парма 1:0

Гол: Р.Баджо, 63, с пенальти.

Ювентус: Перуцци, Каррера, Ройтер, Луппи, Жулио Сезар, Конте (Де Агостини, 58), Марокки, Галиа, Р.Баджо, Скилаччи (Корини, 64), Ди Канио.

Парма: Баллотта, Беннарриво, Аполлони, Минотти, Грюн, Дзоратто (Катанезе, 68), Озио, Ди Кьяра, Куоги, Бролин, Мелли (Агостини, 84).

14.05.1992. Парма, Эннио Тардини.

Парма — Ювентус 2:0

Голы: Мелли, 45, Озио, 61.

Парма: Баллотта, Минотти, Грюн, Беннарриво, Аполлони, Дзоратто, Озио (Пульга, 83), Ди Кьяра, Куоги, Бролин, Мелли (Агостини, 85).

Ювентус: Перуцци, Ройтер, Луппи, Колер, Каррера (Ди Канио, 66), Марокки, Галиа, Де Агостини (Конте, 73), Скилаччи, Казираги, Р.Баджо.

Удаление: Конте, 88.

Фаворитом финала, естественно, считался Ювентус, который в первом матче обыграл Парму дома — 1:0, и отправлялся на ответный поединок с уверенностью в том, что осталось лишь уладить все формальности. Счет первого матча не отражал явного игрового преимущества пьемонтцев, поэтому в Парму верили только их преданные поклонники.

Однако хозяева настолько яростно "набросились" на соперника, что Юве, ошарашенный такой наглостью, так и не оправился от шока, и не только пропустил два безответных мяча, но и заканчивал матч вдесятером после удаления Антонио Конте.

Очень насыщенным в противостоянии Ювентуса и Пармы выдался сезон-1994/95, в котором команды сначала разыграли Кубок УЕФА, затем Кубок Италии, а закончили историю битвой за Суперкубок Италии.

03.05.1995. Парма, Эннио Тардини.

Парма — Ювентус 1:0

Гол: Д.Баджо, 5.

Парма: Сенсини, Минотти, Фернанду Коуту, Беннарриво (Мусси, 9), Аполлони, Пин, Ди Кьяра, Д.Баджо, Дзола (Фиоре, 89), Асприлья.

Ювентус: Рампулла, Фузи (Дель Пьеро, 72), Каррера (Марокки, 46), Таккинарди, Паулу Соуза, Ярни, Ди Ливио, Дешам, Виалли, Раванелли, Р.Баджо.

17.05.1995. Милан, Джузеппе Меацца.

Ювентус — Парма 1:1

Голы: Виалли, 33 — Д.Баджо, 54.

Ювентус: Перуцци, Поррини, Феррара, Торричелли, Паулу Соуза, Марокки (Дель Пьеро, 74), Ярни, Ди Ливио (Каррера, 81), Р.Баджо, Виалли, Раванелли.

Парма: Буччи, Беннариво (Мусси, 46), Сусич, Минотти, Фернанду Коуту, Д.Баджо, Фиоре, Ди Кьяра (Кастеллини, 80), Криппа, Асприлья, Дзола.

В сезоне-1994/95 Ювентус и Парма сражались с переменным успехом на всех фронтах, и если в чемпионате, Кубке, а затем и Суперкубке Италии удача улыбнулась Ювентусу, то началось все с победного для Пармы финала Кубка УЕФА.

Первый поединок проходил в Парме, и минимальная победа досталась хозяевам. Причем счет был не совсем по игре, поскольку отличиться удалось лишь Дино Баджо, хотя обязаны были забивать и Дзола с Асприльей.

Казалось, в ответном поединке "крестоносцы" поплатятся за такую расточительность, ведь в Милане (Ювентус завершал евросезон на арене заклятых врагов из столицы Ломбардии) счет по сумме двух матчей уже в первом тайме сравнял Виалли.

Однако, несмотря на моменты, время от времени возникавшие у одних и у других ворот, счет удалось изменить лишь Дино Баджо — 1:1 и 2:1 по сумме двух матчей.

09.11.2014. Турин, Ювентус Стэдиум.

Ювентус — Парма 7:0

Голы: Льоренте, 23, 36, Лиштштайнер, 29, Тевес, 49, 58, Мората, 76, 88.

Ювентус: Буффон, Ромуло, Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер, Погба, Маркизио (Маттьелло, 82), Падоин, Перейра, Тевес (Коман, 60), Льоренте (Мората, 71).

Парма: Миранте, Лукарелли, Де Челье (Гобби, 46), Коста, Фелипе, Рисполи, Маури (Марига, 54), Лоди, Аква, Геззаль, Кассано (Бельфодил, 64).

Свою самую крупную победу над Пармой Ювентус одержал в сезоне-2014/15, когда "крестоносцы" неотвратимо шли к очередному банкротству, и всем было ясно, что их дни в Серии А сочтены.

Чуда не произошло, и на дубли Льоренте, Тевеса, Мораты и гол Лихтштайнера гости не смогли ответить ничем.

02.02.2019. Турин, Альянц Стэдиум.

Ювентус — Парма 3:3

Голы: Криштиану Роналду, 36, 66, Ругани, 62 — Барилла, 64, Жервиньо, 74, 90.

Ювентус: Перин, Касерес, Канселу, Ругани, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 78), Матюиди, Спинаццола, Криштиану Роналду, Дуглас Коста (Бернардески, 46; Джан, 86), Манджукич.

Парма: Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Бастони, Барилла, Скоццарелла (Штулац, 76), Куцка (Спрокати, 86), Инглезе, Жервиньо, Бьябьяни (Силигарди, 57).

После очередного воскрешения и возвращения в Серию А Пармы Ювентус еще не проигрывал крестоносцам, однако все его победы были минимальными, а в самом ярком поединке "зебры" дома сыграли вничью.

Ничто не предвещало проблем для чемпиона в домашнем матче против новичка Серии А. Однако когда сами хозяева поверили, что дело сделано, пармезанцы устроили финишный штурм, героем которого стал Жервиньо, дубль которого принес гостям ничью.

Матч Парма — Ювентус состоится в субботу, 19 декабря. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.