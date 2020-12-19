Италия

Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch представляет анонс матча 13-го тура чемпионата Италии.

В 13-м туре Серии А чемпион Италии Ювентус постарается обыграть на выезде Парму и приблизиться к лидирующим в турнирной таблице командам из Милана.

Парма — Ювентус

Суббота, 19 декабря, 21:45. Парма, Стадио Эннио Тардини. Арбитр — Джампаоло Кальварезе. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Несмотря на недолгую историю противостояний Пармы и Ювентуса, обе команды уже успели, причем неоднократно, "обидеть" друг друга.

"Крестоносцы" и "зебры" шесть раз пересекались в различных финалах и поделили трофеи поровну: на счету Пармы два Кубка Италии и Кубок УЕФА, у Ювентуса — Кубок и два Суперкубка Италии.

В чемпионате хотя Парма никогда всерьез не воспринималась, как реальный конкурент для Юве, тем не менее, после последнего возрождения клуба и очередного возвращения команды в Серию А три победы "старой синьоры" были с минимальным счетом, а еще один матч завершился шикарной (с точки зрения драматургии и исполнительского мастерства) ничьей со счетом 3:3. Так что можно предположить, что на легкую прогулку и на сей раз рассчитывать не стоит.

В нынешнем сезоне Парма пока не особо радует своих поклонников: 12 очков после 12-ти матчей и 14-е место. Правда, серия из четырех матчей без поражений внушает определенный оптимизм.

Не все гладко пока у Ювентуса. Команда Андреа Пирло не проиграла еще ни разу в нынешнем чемпионате, однако обилие ничьих (6 из 12-ти) привело к тому, что "бьянконери" уже отстают на 4 очка от Милана (который еще тоже не знает горечи поражений) и на 3 — от Интера.

К слову, Ювентус и Парма являются лидерами по количеству ничьих в чемпионате, больше никто не был настолько миролюбивым, чтобы не выявить победителя в половине своих матчей, сыгранных в Серии А.

Обе команды не смогут предстать в сильнейших составах. Гости, помимо еще не восстановившихся после травм Кьеллини, Демирала и Артура, во время пятничной тренировки потеряли Дибалу, потянувшего мышцу.

У хозяев же наиболее существенными потерями является отсутствие травмированных защитника Пеццеллы и полузащитника Скоццареллы.

Интересные факты

– Команды провели между собой 64 матча во всех турнирах: 33 победы Ювентуса, 18 ничьих, 13 побед Пармы.

– В Парме в Серии А команды провели 25 матчей: 7 побед хозяев, 8 побед гостей, 10 ничьих.

– В минувшем сезоне в двух матчах Ювентус одержал две минимальные победы: 1:0 (на выезде) и 2:1 (дома).

– Беспроигрышная серия Ювентуса в чемпионате составляет 12 матчей.

– Беспроигрышная серия Пармы в чемпионате составляет 4 матча.

– Последние четыре домашних матча в Серии А Парма сыграла вничью.

– Последние три домашних матча Пармы в чемпионате завершились со счетом 0:0.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Грасси, Лорини, Пеццелла, Скоццарелла — Дибала, Кьеллини, Демирал, Артур.

прогноз 0:2

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.