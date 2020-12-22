Италия

Судьба трансфера украинского полузащитника может стать известна уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что портал Tuttomercatoweb разместил информацию о том, что украинский полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко якобы согласовал контракт длительностью в четыре года с бергамаской Аталантой, и перейдет в клуб из Италии по окончанию сезона.

Актуальная информация, полученная изданием Corriere di Bergamo, которое специализируется на локальной информации в северном регионе Апеннинского полуострова, гласит, что в Аталанте не исключают возможность перехода Коваленко уже во время приближающегося трансферного окна.

Катализатором для данного процесса источником называется решение аргентинского полузащитника Алехандро Гомеса не продлевать отношения с клубом, на фоне обострившегося конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Для совершения перехода украинского полузащитника в срочном порядке, клубу из Бергамо придется вести переговоры с Шахтером о сумме выкупа, так как действующий контракт с футболистом у "горняков" подходит к концу лишь в конце июня 2021 года.

В текущем сезоне Коваленко забил 4 гола в 11 матчах за "горняков", а портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.