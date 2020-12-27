На одного украинца в стане бергамасков может стать больше.
Виктор Коваленко, фото Шахтер
27 декабря 2020, 12:59
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко близок к тому, чтобы стать игроком Аталанты уже в зимнее трансферное окно, сообщает TodoFichajes.
По данным источника, бергамаски не намерены ждать окончания сезона, а намерены договориться о трансфере с "горняками" в ближайшее время.
Действующий контракт Коваленко с Шахтером истекает летом 2021 года. Отмечается, что сумма трансфера зимой может составить 4,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник получил предложение от Ромы, но отказался переходить в римский клуб.