Италия

На одного украинца в стане бергамасков может стать больше.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко близок к тому, чтобы стать игроком Аталанты уже в зимнее трансферное окно, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, бергамаски не намерены ждать окончания сезона, а намерены договориться о трансфере с "горняками" в ближайшее время.

Действующий контракт Коваленко с Шахтером истекает летом 2021 года. Отмечается, что сумма трансфера зимой может составить 4,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник получил предложение от Ромы, но отказался переходить в римский клуб.