Украина

Сообщается, что украинский хавбек достиг предварительного соглашения с клубом из Бергамо.

Полузащитник Виктор Коваленко отказался продлевать действующее соглашение с донецким Шахтером, которое истекает летом 2021 года. Об этом сообщает португальский журналист Бруну Андраде.

По информации источника, 24-летний украинец уже имеет предварительную договоренность с Аталантой о будущем переходе, который может состояться на правах свободного агента в конце текущего сезона.

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Отмечается, что подписание Коваленко является личной инициативой главного тренера бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини. Итальянская пресса не исключает, что этот трансфер может состояться уже нынешней зимой.

Кроме того, Бруну Андраде подтвердил интерес к украинскому хавбеку со стороны Бенфики, о котором сообщалось ранее, однако португальский клуб слишком поздно включился в борьбу за подписание футболиста.

В текущем сезоне Виктор Коваленко провел в футболке Шахтера 11 поединков во всех турнирах, в которых отличился 4 взятиями ворот. Портал Transfermarkt оценивает украинского игрока в 4,5 миллиона евро.