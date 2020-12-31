Италия

Звездный португалец рассказал, как долго планирует выступать на высоком уровне.

Нападающему сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду в феврале исполнится 36 лет, однако о завершении карьеры один из лучших футболистов мира пока даже не задумывается.

"Возраст не имеет никакого значения. Главное — это разум. Неважно, насколько хорош сегодня Криштиану Роналду, ведь никогда не знаешь, что будет завтра. Я живу настоящим, одним моментом".

"Сейчас я чувствую себя счастливым человеком и надеюсь, что смогу играть еще очень много лет, но не стоит загадывать наперед. Вижу впереди яркое будущее, ведь пребываю в отличной форме".

"Когда я разговариваю с молодыми ребятами, я всегда советую им жить одним мгновением. Не загадывайте наперед и просто наслаждайтесь сегодняшним днем, — приводит слова Криштиану Роналду BBC.

В текущем сезоне португальский форвард провел в футболке Ювентуса 14 поединков во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.