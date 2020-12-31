Звездный португалец рассказал, как долго планирует выступать на высоком уровне.
Криштиану Роналду, Getty Images
31 декабря 2020, 09:21
Нападающему сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду в феврале исполнится 36 лет, однако о завершении карьеры один из лучших футболистов мира пока даже не задумывается.
"Возраст не имеет никакого значения. Главное — это разум. Неважно, насколько хорош сегодня Криштиану Роналду, ведь никогда не знаешь, что будет завтра. Я живу настоящим, одним моментом".
"Сейчас я чувствую себя счастливым человеком и надеюсь, что смогу играть еще очень много лет, но не стоит загадывать наперед. Вижу впереди яркое будущее, ведь пребываю в отличной форме".
"Когда я разговариваю с молодыми ребятами, я всегда советую им жить одним мгновением. Не загадывайте наперед и просто наслаждайтесь сегодняшним днем, — приводит слова Криштиану Роналду BBC.
В текущем сезоне португальский форвард провел в футболке Ювентуса 14 поединков во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.