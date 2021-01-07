Форвард поделился впечатлениями об игре с Миланом.
Криштиану Роналду, Getty Images
07 января 2021, 08:55
Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу над Миланом в чемпионате Италии (1:3).
"Поздравляю парней с очередной важной победой. Двигаемся дальше", — написал португалец в Twitter.
Отметим, что Ювентус на данный момент занимает четвертое место в таблице Серии А, а Милан на первой строчке.
Что касается Роанлду, то португалец в 20 матчах за "старую сеньору" забил 20 мячей и отдал два голевых паса.
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