Италия

Форвард поделился впечатлениями об игре с Миланом.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу над Миланом в чемпионате Италии (1:3).

"Поздравляю парней с очередной важной победой. Двигаемся дальше", — написал португалец в Twitter.

Отметим, что Ювентус на данный момент занимает четвертое место в таблице Серии А, а Милан на первой строчке.

Что касается Роанлду, то португалец в 20 матчах за "старую сеньору" забил 20 мячей и отдал два голевых паса.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.