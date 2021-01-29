Италия

Главный тренер Интера прокомментировал переговоры об обмене Алексиса Санчеса на Эдина Джеко.

Антонио Конте утверждает, что идея обмена с Ромой Эдина Джеко на Алексиса Санчеса принадлежит руководству клуба.

"Я ничего не просил у руководства, – сказал тренер Интера на пресс-конференции накануне матча против Беневенто. – Наоборот, я неоднократно говорил, что мы закончим сезон в том составе, который у нас есть".

"Джеко — игрок Ромы, а я слишком уважаю и Рому, и своих игроков, чтобы просить предоставить его мне. Что касается обмена, то моя позиция проста: я никого не принуждаю уходить, если игрок сам не обращается с просьбой о трансфере. В данном случае этого нет, и я не хочу портить атмосферу в команде".

Ранее сообщалось, что Интер предложил Роме за Эдина Джеко Алексиса Санчеса и Андреа Пинамонти.

Матч 20-го тура чемпионата Италии Интер — Беневенто состоится в субботу, 30 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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