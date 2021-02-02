Украина

Генеральный директор донецкого Шахтера прокомментировал переход украинского полузащитника в Аталанту.

Трансферная сага о переходе украинского полузащитника Виктора Коваленко в бергамаскую Аталанту подошла к своему логическому завершению в последний день зимней кампании обмена футболистами между клубами.

24-летний исполнитель трогательно попрощался со вырастившим его клубом, после чего подписал контракт с итальянской командой, и уже успел дать свое первое интервью в цветах "Богини".

Не остался в стороне от данного процесса и менеджмент действующего чемпиона Украины, а генеральный директор "горняков" Серей Палкин дал интервью клубному телеканалу Шахтера.

"Он выбрал свой путь. Хочу пожелать ему удачи. Когда у футболиста есть желание попробовать свои силы в другом месте, в Европе, когда для него не важны деньги, а только спортивные намерения — это можно понять.

Команда впервые за все мои годы в Шахтере так тепло провожала футболиста. Очень трогательный момент: и Виктор плакал, и у всех на лицах были сожаление и тоска от того, что он уходит", — поделился впечатлением от эпизода расставания с воспитанником клуба Палкин.

Напомним, что ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Виктор Коваленко стал наиболее высокооплачиваем игроком Аталанты на данный момент.