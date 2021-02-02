Италия

Украинский полузащитник прокомментировал прибытие в Аталанту своего соотечественника.

После подписания бергамаской Аталантой украинского экс-футболиста донецкого Шахтера Виктора Коваленко, в рядах "Богини" будет числиться сразу два футболиста с нашим паспортом. Игрок основного состава сборной Украины Руслан Малиновский радостно воспринял переход своего соотечественника, о чем сообщил во время своего интервью передаче "Вмикай підігрів" та телеканале Футбол.

"Конкуренция всегда полезна. То, что Витя приехал — это классно, — считает Руслан, — Можно сравнить с переходами Безуса и Пластуна в Гент Яремчука. Когда с тобой соотечественник — это классно.

Встретили его хорошо. В Бергамо сейчас "желтая зона", это означает, что наконец-то открыли рестораны. Так что после тренировки мы сходили пообедать. Точнее, у меня была тренировка, а они заканчивали свои дела с клубом. Показал ему немного Бергамо, а теперь жду на тренировке.

Вижу по нему, что для него это большой шаг. Он всю свою карьеру провел в Шахтере, а теперь — получил новый вызов. Вижу в нем энтузиазм. Он очень мотивирован и хочет доказать, что не просто так сюда попал.

Город ему понравился. Возле моей квартиры есть кафе, его владелец узнал Виктора и сфотографировался с ним. Вечером гуляли по городу. Ему еще нужно закрыть бумажные дела, а потом жду его на тренировке".

Разумеется, перед совершением трансфера Коваленко, тренерский штаб не мог не обратиться за консультацией к Малиновскому: "До оформления трансфера, в клубе спрашивали о Коваленко, тот же спортивный директор. Спрашивали мелкие детали: какой у него характер, как он в жизни и быту, какой человек.

Играть здесь тяжело, поэтому всем футболистам дают время на адаптацию. Сейчас для него главное — выучить язык, хотя он уже и так знает несколько фраз. В клубе этим довольны, что он не стеснительный. Стеснительный — не всегда хорошо, нужно общаться и адаптироваться. А потом нужно втянуться в тренировочный процесс и понять требования тренерского штаба и структуру игры".

Относительно тактической модели Аталанты, вполне может оказаться, что Малиновский и Коваленко будут конкурировать за одну позицию на футбольном поле. Однако Руслана такая перспектива лишь радует: "Тяжело сказать, предусматривает ли видение футбола Гасперини одновременное нахождение на поле меня и Коваленко. Посмотрим. Витя может сыграть и опорного, и под нападающим.

Вполне возможно, что мы сможем сыграть вместе. Для начала ему нужно потренироваться, влиться в коллектив, почувствовать команду, партнеров, взаимодействия, а потом уже будет легче", — подытожил уже набравшийся опыта игры в Италии футболист.

Напомним, что уже известны некоторые условия контракта Коваленко с Аталантой, а также сам Виктор дал короткое интервью пресс-службе клуба.