Италия

Один из ключевых защитников Наполи не поможет команде в матчах, которые могут определить судьбу главного тренера.

Травма, полученная Костасом Маноласом в матче 21-го тура чемпионата Италии против Дженоа, потребует восстановления в течение трех недель — сообщил официальный сайт Наполи.

У центрального защитника повреждены связки на правой ноге, и он пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии против Аталанты (10 февраля), поединки Серии А против Ювентуса (13 февраля), Аталанты (21 февраля) и Беневенто (28 февраля), а также 1/16 финала Лиги Европы против Гранады (18 и 25 февраля).

По иронии судьбы, в двух ближайших матчах (против Аталанты в кубке и Ювентуса в чемпионате) должна решиться судьба Дженнаро Гаттузо, находящегося на грани увольнения, и потеря одного из основных игроков явно не обрадовала тренера.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.