Италия

Главный тренер Ювентуса обозначил ближайшую цель своей команды.

Андреа Пирло заверил, что в ответном матче полуфинала Кубка Италии Ювентус сделает все, чтобы добраться до решающего матча.

"У нас есть шанс добраться до финала, и мы используем его любой ценой, – сказал тренер Ювентуса на предматчевой пресс-конференции. – Главное, чтобы был правильный настрой. Надо воспринимать ответный матч, как финальный, который начинается при счете 0:0, и который надо обязательно выиграть".

"Могу точно сказать, что завтра будут играть Буффон и Кулусевски. Бонуччи под большим вопросом, ему нужен отдых. Вероятность же, что на поле появятся Артур или Мората, практически равна нулю".

"В 2021 году Ювентус значительно улучшил свою игру, стал действовать более компактно, улучшилось взаимопонимание и взаимодействие игроков, и в том, что мы стали мало пропускать, заслуга не только защитников".

Ранее сообщалось, что букмекеры дали противоречивый прогноз на это противостояние.

Матч Ювентус — Интер состоится во вторник, 9 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна прямая трансляция поединка.

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