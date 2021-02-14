Наставник миланского клуба высказался о игре своих подопечных в поединке против команды из Специи.
Стефано Пиоли, Getty Images
14 февраля 2021, 09:59
Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мыслями после неожиданного поражения от Специи в поединке 22-го тура Серии А.
"Милан обязательно должен отреагировать на это, и мы это сделаем. Специя выиграла по делу. Это было наше первое заслуженное поражение в сезоне.
Нам не хватило качества и интенсивности, поэтому соперники вполне справедливо воспользовались преимуществом. Это будет ценный урок для всех нас.
На протяжении всей встречи нам было непросто, ничего не работало, включая мои решения и игру футболистов. В следующем туре мы должны доказать кто мы", – цитирует Пиоли Football Italia.
Ранее наставник миланского клуба заявлял, что Милан давно не ощущал, что такое поражение.
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