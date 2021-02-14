Италия

Наставник миланского клуба высказался о игре своих подопечных в поединке против команды из Специи.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мыслями после неожиданного поражения от Специи в поединке 22-го тура Серии А.

"Милан обязательно должен отреагировать на это, и мы это сделаем. Специя выиграла по делу. Это было наше первое заслуженное поражение в сезоне.

Нам не хватило качества и интенсивности, поэтому соперники вполне справедливо воспользовались преимуществом. Это будет ценный урок для всех нас.

На протяжении всей встречи нам было непросто, ничего не работало, включая мои решения и игру футболистов. В следующем туре мы должны доказать кто мы", – цитирует Пиоли Football Italia.

Ранее наставник миланского клуба заявлял, что Милан давно не ощущал, что такое поражение.

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