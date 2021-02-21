Италия

Стали известны составы на миланское дерби.

В рамках 23-го тура итальянской Серии А в миланском дерби Милан встретится с Интерм.

Главные тренеры Стефано Пиоли и Антонио Конте определились с составами на поединок.

Милан: Доннарумма — Эрнандес, Кьер, Романьйоли, Калабрия — Кессье, Тонали, Чалханоглу, Салемаркес — Ребич, Ибрагимович

Запасные: Доннарумма, Тетерушану, Томори, Мейте, Леао, Круньич, Кастильехо, Диас, Далот, Габбиа, Калулу, Хауге

Интер: Ханданович — Шкриньяр, Бастони, Де Врей, Хакими — Барелла, Брозович, Эриксен, Перишич, Лукаку, Мартинес

Запасные: Раду, Паделли, Янг, Санчес, Раноккья, Пинамонти, Коларов, Дармиан, Д'амброзио, Видаль, Весино, Гальярдини

Матч Милан — Интер состоится 21-го февраля в 16:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния можно смотреть на Football.ua.