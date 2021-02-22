Италия

Главный тренер Аталанты прокомментировал свое удаление в матче против Наполи.

Джан Пьеро Гасперини считает, что судейство в матче 22-го тура чемпионата Италии Аталанта — Наполи было странным.

"Это был чрезвычайно сложный матч, – цитирует тренера Аталанты Sky Sport Italia. – Мало того, что соперник очень силен, так еще и сам матч проходил по странному, изматывающему сценарию. Такое ощущение, что мы оказались в ловушке, хотя и сумели достойно выбраться".

"Помимо эпизода с пенальти, который можно было увидеть с расстояния 70 метров, было еще много моментов, вызывающих вопросы. Я чувствую себя абсолютно беспомощным, как человек, попавший под поезд. Судья никак не реагировал, а когда я попытался обратить его внимание, попросту меня удалил".

"Что ж, будем искать положительные моменты в хорошем результате и надеемся, это поможет нам в противостоянии с Реалом. Постараемся сыграть в свою игру, но не будем пытаться во что бы то ни стало забить много и решить все в первом матче. Надо сохранять спокойствие, и главная задача — не потерять шансы на проход дальше перед ответным матчем".

Матч Аталанта — Реал состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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