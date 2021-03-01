Италия

Туринский клуб обратился за помощью к местным органам здравоохранения.

Руководство Торино надеется, что руководство Серии А вновь пойдет клубу навстречу в связи со вспышкой коронавируса, однако готовит запасной вариант — сообщает La Stampa.

В составе первой команды Торино коронавирусом по-прежнему заражены 8 игроков. И хотя матч 24-го тура Серии А против Сассуоло перенесли на 17 марта, поединок 25-го тура против Лацио может состояться.

Руководство Лиги прислало в адрес клубов официальное письмо, в котором сообщается, что встреча в Риме состоится. "Быкам" предлагается использовать игроков молодежного состава.

Чтобы не играть в заведомо невыгодных условиях, Торино обратился за помощью к органам здравоохранения Пьемонта, чтобы они повлияли на ситуацию.

Матч Лацио — Торино запланирован на вторник, 2 марта. Начало в 19:30 по киевскому времени.

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