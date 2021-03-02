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Швед считает, что каждый должен заниматься тем, в чем он хорош.

форвард Милана Златан Ибрагимович высказался о политике и расизме в адрес баскетболиста Лейкерс Леброна Джеймса.

"Расизм и политика – разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, в том время как политики его разделяют. Каждый приветствуется, неважно, откуда ты, мы делаем что можем, чтобы объединяться.

Мы не занимается другими вещами, если мы в них плохи, иначе я бы пошел в политику. Спортсмены должны быть спортсменами, политики должны быть политикам", – приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович из-за травмы пропустит четыре поединка, в том числе матчи против Манчестер Юнайтед.

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