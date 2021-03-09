Италия

В Торино только три игрока продолжают болеть COVID-19.

Торино выходит из кадрового кризиса, связанного с коронавирусом и из-за которого команда не смогла сыграть против Сассуоло и Лацио.

Линетти, сдавший отрицательный тест в понедельник, уже приступил к занятиям по индивидуальной программе, а Бремер получил отрицательный результат теста во вторник.

Из восьми футболистов, заразившихся коронавирусом на рубеже февраля-марта в изоляции продолжают находиться лишь трое: Белотти, Нкулу и Синго.

В минувший уик-энд Торино проиграл Кротоне, а в воскресенье, 14 марта, в рамках 27-го тура чемпионата встретится дома с Интером.

Торино пребывает в зоне вылета (18 место), однако имеет два матча в запасе по сравнению с конкурентами в борьбе за выживание.

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