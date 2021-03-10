Италия

Жуан Жезус пополнил ряды жертв короавируса.

Защитник Ромы Жуан Жезус находился в контакте с заболевшим COVID-19, поэтому был отправлен на карантин — сообщает Goal.

Спустя некоторое время тест бразильца тоже оказался положительным.

Все сотрудники и игроки команды прошли дополнительное тестирование, но новых положительных случаев не выявлено, поэтому ситуация никак не скажется на матч Ромы с Шахтером.

Что касается самого Жезуса, то от его отсутствия Шахтеру не будет ни холодно, ни жарко, поскольку футболист не включен на заявку на Лигу Европы.

Матч 1/8 финала Лиги Европы Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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