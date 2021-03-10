Жуан Жезус пополнил ряды жертв короавируса.
Жуан Жезус, Getty Images
10 марта 2021, 15:59
Защитник Ромы Жуан Жезус находился в контакте с заболевшим COVID-19, поэтому был отправлен на карантин — сообщает Goal.
Спустя некоторое время тест бразильца тоже оказался положительным.
Все сотрудники и игроки команды прошли дополнительное тестирование, но новых положительных случаев не выявлено, поэтому ситуация никак не скажется на матч Ромы с Шахтером.
Что касается самого Жезуса, то от его отсутствия Шахтеру не будет ни холодно, ни жарко, поскольку футболист не включен на заявку на Лигу Европы.
Матч 1/8 финала Лиги Европы Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.
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