Лига Европы

Нападающий Ромы не смог восстановиться к матчу Лиги Европы.

Эдин Джеко в среду, 10 марта, вновь пропустил тренировку Ромы — сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, нападающий точно не сможет сыграть против Шахтера, но Паулу Фонсека надеется, что Эдин восстановится к матчу чемпионата Италии против Пармы в ближайший уик-энд.

Ранее главный тренер Ромы говорил, что не уверен, сможет ли сыграть Джеко против Шахтера.

Матч 1/8 финала Лиги Европы Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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