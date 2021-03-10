Нападающий Ромы не смог восстановиться к матчу Лиги Европы.
Эдин Джеко, Getty Images
10 марта 2021, 12:25
Эдин Джеко в среду, 10 марта, вновь пропустил тренировку Ромы — сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, нападающий точно не сможет сыграть против Шахтера, но Паулу Фонсека надеется, что Эдин восстановится к матчу чемпионата Италии против Пармы в ближайший уик-энд.
Ранее главный тренер Ромы говорил, что не уверен, сможет ли сыграть Джеко против Шахтера.
Матч 1/8 финала Лиги Европы Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.
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