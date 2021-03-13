Италия

Нидерландский защитник далеко не сразу после своего прихода в клуб получил возможность заиграть в основном составе.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте итальянской Ромы, нидерландский фланговый защитник Рик Карсдорп поставил подпись под соглашением о продлении действующего контракта с "волками".

Футболист стал основным исполнителем на позиции правого латераля, приняв участие уже в 30 играх по ходу текущего сезона, сумев оформить при этом один результативный удар и отдать пять голевых передач.

В составе Ромы Карсдорп числится с лета 2017 года, когда перешел из стана нидерландского Фейеноорда за 16 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, однако уже через два года был отправлен в обратном направлении для прохождения годичной аренды.

"Я действительно счастлив подписать новый контракт. Хочу поблагодарить все отделы клуба, которые помогли мне в процессе адаптации и работы — поддержка людей, работающих здесь, была важна для изменения моего мировоззрения и открытия для меня новой главы в профессиональной карьере. Надеюсь, что сумею отплатить им в полной мере за оказанную поддержку", — выразил эмоции от заключения сделки Кардсдорп в беседе с клубной прессой.

Напомним, что в середине текущей недели римская Рома разобралась с донецким Шахтером в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы (3:0), после чего приступила к подготовке к гостевой игре против Пармы в рамках 27-го тура Серии А.