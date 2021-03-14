Италия

Бывший форвард Милана поделился мнением о выступлении итальянского клуба в ЛЕ.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал последние успехи своего бывшего клуба Милана.

"Паоло Мальдини отлично справляется, как и весь Милан. Менеджмент, владельцы, тренер, игроки: есть хороший проект, и все они едины. Но у меня не было сомнений, что со временем результаты придут, так как план был очевиден. Милан проводит отличный чемпионат и должен поддерживать большие амбиции.

Я даже не удивлен тем, что делает Милан в Италии. Пьоли серьезно руководит командой и предлагает множество хороших идей. Команда кажется скромной и целеустремленной. Что бы ни случилось, и ни у кого нет хрустального шара, чтобы предсказывать будущее, и нужно признать, что Милан играет с высоко поднятой головой. Я думаю, что все в Европе ожидают от Милана активного возвращения. Приятно видеть, что Милан вернулся", — приводит слова Шевченко Calciomercato, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

В настоящее время Милан занимает второе место в чемпионате Италии, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где на следующей неделе "россонери" проведут ответный матч против Манчестер Юнайтед. Первая игра закончилась со счетом 1:1.

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