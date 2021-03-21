Италия

Наставник итальянского клуба высказался о победе над туринцами.

Главный тренер Беневенто Филиппо Индзаги прокомментировал победу над Ювентусом в матче 28-го тура Серии А.

"Пирло мой большой друг, а также прекрасный тренер.

Непростые моменты всегда будут возникать, даже сейчас у меня довольно сложная ситуация. Такова наша роль", – цитирует Индзаги Calciomercato.

Ранее наставник "бьянконери" высказался о данном поединке.

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