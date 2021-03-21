Наставник итальянского клуба высказался о победе над туринцами.
Филиппо Индзаги (слева) и Андреа Пирло, getty images
21 марта 2021, 21:52
Главный тренер Беневенто Филиппо Индзаги прокомментировал победу над Ювентусом в матче 28-го тура Серии А.
"Пирло мой большой друг, а также прекрасный тренер.
Непростые моменты всегда будут возникать, даже сейчас у меня довольно сложная ситуация. Такова наша роль", – цитирует Индзаги Calciomercato.
Ранее наставник "бьянконери" высказался о данном поединке.
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