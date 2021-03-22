Команда Стефано Пьоли демонстрирует впечатляющую статистику.
Стефано Пьоли, getty images
22 марта 2021, 01:43
Милан на выезде обыграл Фиорентину в рамках поединка 28-го тура Серии А.
Данная победа стала 12-й для команды Стефано Пьоли в гостях в текущем сезоне чемпионата Италии.
По информации Opta, миланский клуб повторил клубный рекорд по этому показателю – столько же выигранных матчей было в сезонах-2004/05 и 2011/12.
Ранее сообщалось, что форвард Милана Златан Ибрагимович установил рекорд Серии А.
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