Италия

Команда Стефано Пьоли демонстрирует впечатляющую статистику.

Милан на выезде обыграл Фиорентину в рамках поединка 28-го тура Серии А.

Данная победа стала 12-й для команды Стефано Пьоли в гостях в текущем сезоне чемпионата Италии.

По информации Opta, миланский клуб повторил клубный рекорд по этому показателю – столько же выигранных матчей было в сезонах-2004/05 и 2011/12.

Ранее сообщалось, что форвард Милана Златан Ибрагимович установил рекорд Серии А.

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