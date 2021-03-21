Италия

Швед продолжает покорять итальянский чемпионат.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович открыл счет в матче 28-го тура с Фиорентиной (1:1 к началу второго тайма).

Таким образом, по информации Lapadula News, в свои 39 лет и 169 дней швед стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 15 голов за чемпионат.

Напомним, что Ибрагимович не играл в Серии А с 28 февраля из-за травмы.

В списке бомбардиров Златан идет 4-м. Больше забили Луис Муриэль (Аталанта, 16 голов), Ромелу Лукаку (Интер, 19) и Криштиану Роналду (Ювентус, 23).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.