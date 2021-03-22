ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Андрея Шевченко сыграют против Франции, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Казахстана.

По итогам жеребьевки отборочного этапа следующего чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году, сборная Украины попала в группу D, а ее соперниками стали команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Представляем вашему вниманию расписание поединков подопечных Андрея Шевченко в квалификации ЧМ-2022.

Матч Дата Время 1 тур Франция — Украина 24.03.2021 21:45 2 тур Украина — Финляндия 28.03.2021 21:45 3 тур Украина — Казахстан 31.03.2021 21:45 4 тур Казахстан — Украина 01.09.2021 17:00 5 тур Украина — Франция 04.09.2021 21:45 6 тур - - - 7 тур Финляндия — Украина 09.10.2021 19:00 8 тур Украина — Босния и Герцеговина 12.10.2021 21:45 9 тур Босния и Герцеговина — Украина 16.11.2021 21:45 10 тур - - -

График проведения матчей

Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года

Финал: 28-29 марта 2022 года

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