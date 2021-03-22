По итогам жеребьевки отборочного этапа следующего чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году, сборная Украины попала в группу D, а ее соперниками стали команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Представляем вашему вниманию расписание поединков подопечных Андрея Шевченко в квалификации ЧМ-2022.

  Матч Дата Время
1 тур Франция — Украина 24.03.2021 21:45
2 тур Украина — Финляндия  28.03.2021 21:45
3 тур Украина — Казахстан 31.03.2021  21:45
4 тур Казахстан — Украина 01.09.2021 17:00
5 тур Украина — Франция 04.09.2021 21:45
6 тур - - -
7 тур Финляндия — Украина 09.10.2021 19:00
8 тур Украина — Босния и Герцеговина 12.10.2021 21:45
9 тур Босния и Герцеговина — Украина 16.11.2021 21:45
10 тур - - -

График проведения матчей

Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 24-25 марта 2021 года
Тур 2: 27-28 марта 2021 года
Тур 3: 30-31 марта 2021 года
Тур 4: 1-2 сентября 2021 года
Тур 5: 4-5 сентября 2021 года
Тур 6: 7-8 сентября 2021 года
Тур 7: 8-9 октября 2021 года
Тур 8: 11-12 октября 2021 года
Тур 9: 11-13 ноября 2021 года
Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года
Финал: 28-29 марта 2022 года

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!

Переходи по ссылке и будь в тренде!