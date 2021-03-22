ЧМ-2022. Отбор
Подопечные Андрея Шевченко сыграют против Франции, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Казахстана.
Сборная Украины, Фото: Евгений Кравс, УАФ
22 марта 2021, 15:10
По итогам жеребьевки отборочного этапа следующего чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году, сборная Украины попала в группу D, а ее соперниками стали команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
Представляем вашему вниманию расписание поединков подопечных Андрея Шевченко в квалификации ЧМ-2022.
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|Матч
|Дата
|Время
|1 тур
|Франция — Украина
|24.03.2021
|21:45
|2 тур
|Украина — Финляндия
|28.03.2021
|21:45
|3 тур
|Украина — Казахстан
|31.03.2021
|21:45
|4 тур
|Казахстан — Украина
|01.09.2021
|17:00
|5 тур
|Украина — Франция
|04.09.2021
|21:45
|6 тур
|-
|-
|-
|7 тур
|Финляндия — Украина
|09.10.2021
|19:00
|8 тур
|Украина — Босния и Герцеговина
|12.10.2021
|21:45
|9 тур
|Босния и Герцеговина — Украина
|16.11.2021
|21:45
|10 тур
|-
|-
|-
График проведения матчей
Даты матчей группового этапа:
Тур 1: 24-25 марта 2021 года
Тур 2: 27-28 марта 2021 года
Тур 3: 30-31 марта 2021 года
Тур 4: 1-2 сентября 2021 года
Тур 5: 4-5 сентября 2021 года
Тур 6: 7-8 сентября 2021 года
Тур 7: 8-9 октября 2021 года
Тур 8: 11-12 октября 2021 года
Тур 9: 11-13 ноября 2021 года
Тур 10: 14-16 ноября 2021 года
Даты матчей плей-офф:
Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года
Финал: 28-29 марта 2022 года
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