ЧМ-2022. Отбор

Национальная команда приступила к работе на сборах.

Сборная Украины провела первую тренировку в 2021 году в рамках сбора перед мартовскими играми отбора на чемпионат мира-2022.

В первой сессии приняли участие 26 из 29 вызванных футболистов ввиду того, что Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Андрей Ярмоленко не успели прибыть в расположение сборной.

Напомним, ближайший матч сборная Украины сыграет против Франции 24-го марта в рамках отбора к ЧМ-2022. Также 28-го числа предстоит встреча со сборной Финляндии, а 31-го с Казахстаном.