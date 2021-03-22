ЧМ-2022. Отбор

Украинский форвард Нюрнберга принял решение не в пользу команды Андрея Шевченко.

Украинский нападающий Нюрнберга Эрик Шуранов намерен выступать за сборные Германии. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в своей программе Цыганык Live.

"Насколько мне известно, Эрик Шуранов вместе со своим отцом приняли решение брать немецкое футбольное гражданство. Насколько я понимаю, у них есть приглашение от молодежной сборной Германии.

УАФ обращалась к нему, потому что он выступал за молодежные сборные Украины, но было принято решение, что дальнейшую судьбу они связывают с Германией", — сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне Шуранов провел 13 поединков во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

Ранее сообщалось, что у Макса Килмана возникли проблемы с получением футбольного гражданства Украины.

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