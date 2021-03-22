ЧМ-2022. Отбор

Защитник Вулверхэмптона выступал за сборную Англии по футзалу.

Защитник Вулверхэмптона Макс Килман может не получить право выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в передаче Цыганык LIVE.

По информации источника, у 23-летнего англичанина с украинскими корнями возникли проблемы с получением футбольного гражданства Украины.

Дело в том, что Килман выступал за сборную Англии по футзалу, где провел 25 матчей, из которых восемь официальных.

Также отмечается, что юристы УАФ уже обратились в ФИФА по поводу этой ситуации, однако шансы на успешное завершение этого процесса очень малы.

Напомним, уже 24 марта сборная Украины стартует в отборочном этапе ЧМ-2022 выездным матчем с Францией.

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