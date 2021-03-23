Италия

Бывший наставник флорентийского клуба высказался о причинах своего ухода с поста главного тренера.

Экс-тренер Фиорентины Чезаре Пранделли, подавший сегодня в отставку, прокомментировал свой уход с поста наставника "фиалок".

"В этот период моей жизни я нахожусь в абсурдном положении, которое не позволяет мне быть тем, кем я являюсь.

Это ужасное чувство. В последние месяцы внутри меня выросла тень. Я хотел закончить карьеру именно в этом клубе", — приводит слова 63-летнего специалиста Фабрицио Романо в своем Twitter.

На матч следующего тура Серии А Фиорентину, как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, будет выводить Джузеппе Якини.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.