Италия

Рокко Коммиссо пока доволен работой Чезаре Пранделли.

Президент Фиорентины рассказал о смене тренера и трансферах.

"В данный момент я всем доволен, – цитирует Рокко Коммиссо Calciomercato.it. – Но даже если бы не был доволен, то не стал бы выносить это на всеобщее обозрение. Я предпочитаю решать такие вопросы лично".

"Для нас зимнее трансферное окно закрыто, и если вдруг появится другая информация, я буду очень удивлен".

"Когда я пришел в Фиорентину, здесь работал Монтелла, у него был трехлетний контракт. Сейчас работает Пранделли, соглашение с которым подписано до конца сезона. Придет лето — тогда поговорим о будущем. Главный критерий работы тренера — результат. Сейчас он есть, а дальше будет видно".

"Многие считают, что отпустить Кьезу в Ювентус было ошибкой, но не я. Если футболист хочет играть в другой команде, то держать его нет смысла. То же самое я могу сказать и о Рибери, который в последнее время заговорил о возвращении в Германию. Опять-таки, давайте дождемся лета".

"Что касается Влаховича, то Монтелла хотел отправить его в Серию В, но Пранделли поверил в парня, и тот отплатил тренеру за доверие".

В январе Фиорентина приобрела Александра Кокорина у Спартака М и арендовала у Наполи Кевина Малькюи. Также несколько игроков вернулись во Флоренцию из аренды.

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