Италия

Мараш Кумбулла получил травму колена в сборной Албании.

Для защитника Мараша Кумбулла сезон-2020/21 уже закончен — уверяет Calciomercato.it.

Мараш сыграл за сборную Албании в отборочном турнире ЧМ-2022 против Андорры, после чего покинул национальную команду из-за травмы колена.

Медицинское обследование выявило повреждение мениска, что практически наверняка не позволит ему выйти на поле в нынешнем сезоне.

Кумбулла принадлежит Вероне и в составе Ромы выступал на правах аренды. За "волков" 21-летний албанец провел 16 матчей (1 гол) в Серии А, 1 матч в Кубке Италии (0) и 6 матчей (1) в Лиге Европы.

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