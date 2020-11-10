Италия

Коронавирус продолжает распространяться в Роме.

Несколькими днями ранее, боснийский нападающий римской Ромы Эдин Джеко получил положительный результат теста на COVID-19, а сегодня, 10 ноября, на самоизоляцию также отправились итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини и аргентинский защитник Федерико Фасио.

На этом случаи заражения коронавирусом в римском клубе не завершились. Защитник Ромы Мараш Кумбулла сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию, о чем он сообщил на своей странице в Instagram.

"Привет всем! Последний тест показал, что у меня положительный результат на Covid-19, но, к счастью, я чувствую себя хорошо, и у меня нет никаких симптомов".

"Никто не может быть уверен в том, что он полностью защищен от этого вируса, поэтому я хотел бы напомнить всем, чтобы они избегали действий, которые могут поставить под угрозу ваше здоровье или чье-либо еще".

"Передаю привет всем болельщикам и держу кулаки за людей, которые переживают трудные времена. Скоро увидимся на поле! Оставайтесь в безопасности", — написал Мараш Кумбулла.