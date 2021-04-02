Италия

Главный тренер Милана рассказал о задачах, стоящих перед его командой.

Стефано Пьоли считает, что Милан еще не устратил шансы стать чемпионом и должен стремиться к победе в каждом матче.

"Наступает решающий период сезона, и мы должны выкладываться до конца, как это и делали, – сказал тренер Милана на предматчевой пресс-конференции накануне поединка 29-го тура чемпионата Итадии против Сампдории. – Борьба за чемпионство и за места в Лиге чемпионов еще не окончена".

"Нас ждет еще 10 матчей — это много, и все еще может поменяться. Особенно если учесть, что впереди поединки с непосредственными конкурентами и теми, кто ведет борьбу за выживание, поэтому результаты матчей непредсказуемы".

"К поединку против Сампдории мы готовимся в обычном режиме, все здоровы и рвутся в бой. Вопрос только по Браиму Диасу, его участие или неучастие в матче решится вечером в пятницу".

Матч Милан — Сампдория состоится в субботу, 3 апреля. Начало в 13:00 по киевскому времени.

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