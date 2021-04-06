Постройка новой арены для итальянского клуба начнется в следующем году.
ФК Парма
06 апреля 2021, 15:56
Парма на своем официальном сайте представила проект нового стадиона Эннио Тардини.
"Желто-синие" долго работали над проектом нового стадиона вместе с известным архитектором Алессандро Зоппини. В ближайшие недели архитектурная студия Krause Group полностью доработает намеченный проект.
Строительство новой арены для итальянского клуба, которая была вдохновлена историей одноименного города, начнется в следующем году.
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