Италия

Постройка новой арены для итальянского клуба начнется в следующем году.

Парма на своем официальном сайте представила проект нового стадиона Эннио Тардини.

"Желто-синие" долго работали над проектом нового стадиона вместе с известным архитектором Алессандро Зоппини. В ближайшие недели архитектурная студия Krause Group полностью доработает намеченный проект.

Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma 🏟️💛💙

Guarda il video 📹⤵️



Scopri di più 📝➡️ https://t.co/BekJ2JFUas#ForzaParma pic.twitter.com/SRGWPM7CHd — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) April 6, 2021

Строительство новой арены для итальянского клуба, которая была вдохновлена историей одноименного города, начнется в следующем году.

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