Италия

Главный тренер Ювентуса не беспокоится об увольнении.

Андреа Пирло абсолютно спокойно воспринял то, что президент Ювентуса Андреа Аньелли провел встречу с бывшим тренером "бьянконери" Массимилиано Аллегри.

"Почему меня это должно беспокоить? – удивился нынешний тренер Ювентуса на пресс-конференции накануне матча против Наполи. – Во-первых, президент перед встречей поставил меня в известность, во-вторых, они просто друзья и могут встретиться когда захотят".

"Связывать это с возвращением в Ювентус Аллегри, все равно, что говорить о том, что я возглавлю Милан, если мы пообедаем с моим другом Паоло Мальдини".

В настоящий момент Ювентус занимает четвертое место в Серии А, отставая от лидера на 12 очков, и уже вылетел из Лиги чемпионов.

Перенесенный матч третьего тура чемпионата Италии Ювентус — Наполи состоится в среду, 7 апреля. Начало в 19:45 по киевскому времени.

Накануне матча Ювентус потерял трех футболистов из-за коронавируса.

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