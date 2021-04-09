Клуб из Бергамо подыскивает потенциальные варианты на позицию голкипера.
Матео Перин, getty images
09 апреля 2021, 09:27
Аталанта по окончании сезона может подписать новых голкиперов в связи с вероятным уходом Марко Спортьелло и Пьерлуиджи Голлини.
По информации журналиста Николо Скиры, бергамаски рассматривают игрока Ювентуса Маттиа Перина, выступающего на правах аренды за Дженоа, Алессио Краньо из Кальяри и вратаря Генка Мартена Вандевордта.
Ранее сообщалось, что Аталанта постарается удержать Муриэля.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.