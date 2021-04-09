Италия

Клуб из Бергамо подыскивает потенциальные варианты на позицию голкипера.

Аталанта по окончании сезона может подписать новых голкиперов в связи с вероятным уходом Марко Спортьелло и Пьерлуиджи Голлини.

По информации журналиста Николо Скиры, бергамаски рассматривают игрока Ювентуса Маттиа Перина, выступающего на правах аренды за Дженоа, Алессио Краньо из Кальяри и вратаря Генка Мартена Вандевордта.

Ранее сообщалось, что Аталанта постарается удержать Муриэля.

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