Италия

27-летний украинский хавбек получил оценку в 8,3 балла.

В поединке 30-го тура итальянской Серии А Аталанта в гостях одержала минимальную победу над Фиорентиной со счетом 3:2.

В этом матче в стартовом составе бергамаской команды на поле вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский, который стал лучшим игроком в составе Аталанты по версии SofaScore. Портал оценил украинца в 8,3 балла.

За 63 минуты на поле Малиновский сделал две голевые передачи, 50 раз коснулся мяча, отдал 28 точных передач из 31 (90%), в том числе три ключевые, дважды пробил по воротам, создал один голевой момент, выполнил три обводки из пяти, выиграл одну верховую дуэль из двух и заработал один фол.

Лучшим игроком матча был признан автор оформленного дубля в составе Фиорентины Душан Влахович – 8,9 балла.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 34 поединка во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал восемь ассистов.

Видеообзор матча Фиорентина — Аталанта можно посмотреть на Football.ua.