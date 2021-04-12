Украинец демонстрирует впечатляющую статистику.
Руслан Малиновский, getty images
12 апреля 2021, 08:28
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отметился двумя результативным передачами в матче 30-го тура Серии А против Фиорентины.
Также в прошлом туре 27-летний украинец оформил два ассиста во встрече с Удинезе.
Таким образом, по информации OptaPaolo, хавбек стал первым с 2013 года футболистом, который сделал минимум 2 результативных паса в двух матчах итальянского чемпионата подряд.
Последний раз (в 2013-м) такое удавалось полузащитнику Удинезе Андреа Ладзари.
Также таким результатом могут похвастаться Фабрицио Микколи (Палермо, 2012 год), Антонио Кассано (Милан, 2011 год) и Луиш Фигу (Интер, 2007 год).
Отмечается, что данная статистика велась с сезона 2004/2005.
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